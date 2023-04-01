РИА Новости: у Киево-Печерской лавры в Киеве собираются люди

Люди собираются у Киево-Печерской лавры в Киеве, пока в Шевченковском суде рассматривается вопрос о мере пресечения её наместнику митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Агентство пишет, что защитники Киево-Печерской лавры читают акафист преподобным отцам Киево-Печерским. При этом их пытаются перекричать осаждающие лавру сторонники раскольников, скандирующие: «Геть московского попа!»

Каноническая Украинская православная церковь 1 апреля сообщила, что митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос, так как ему предъявили обвинения в разжигании межрелигиозной розни.

Изначально суд, на котором должны избрать ему меру пресечения, было решено перенести на 3 апреля, потому что митрополиту Павлу стало плохо из-за повышенного сахара в крови, однако позднее суд переназначил заседание на субботу и решил принудительно привести его на заседание.

При этом адвокаты наместника лавры потребовали отвода судьи, потому что он не удовлетворил их ходатайство об ознакомлении с оригиналами аудиофайлов, на основании которых строится часть подозрения.