Бывший советник Пентагона Макгрегор: группировке ВСУ в Артёмовске придётся сложить оружие

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Украинским военным, которые находятся в Артёмовске (Бахмуте), вскоре придётся сложить оружие, потому что у них нет полноценного снабжения, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано.
Бывший советник Пентагона Макгрегор: группировке ВСУ в Артёмовске придётся сложить оружие
  • AP

«Бахмут пал, потому что до украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, и они сами по себе», — сказал Макгрегор.

По его оценкам, украинские военнослужащие на этом участке фронта начнут сдаваться. «Возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие», — добавил он.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин 31 марта сообщил, что украинские войска не бегут из Артёмовска, однако несут очень серьёзные потери там.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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