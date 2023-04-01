Слуцкий: Украина отказалась от плана Лукашенко, поскольку режиму Зеленского терять нечего

Киевские власти сразу отказались от выдвинутых президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложений по мирному урегулированию ситуации на Украине, поскольку режиму украинского президента Владимира Зеленского терять нечего. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Об этом Слуцкий написал в Telegram.

Как отметил политик, в случае заморозки украинского конфликта западные спонсоры Киева сразу же перестанут интересоваться проблемами Украины.

«И режим Зеленского останется наедине с проблемами псевдогосударства, которым стала Украина в результате утраты суверенитета и предательства национальных интересов за годы неонацистского правления. То есть, терять нечего», — заключил он.

31 марта Александр Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение Лукашенко.