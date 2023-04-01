Слуцкий: Украина отказалась от плана Лукашенко, поскольку режиму Зеленского терять нечего
Об этом Слуцкий написал в Telegram.
Как отметил политик, в случае заморозки украинского конфликта западные спонсоры Киева сразу же перестанут интересоваться проблемами Украины.
«И режим Зеленского останется наедине с проблемами псевдогосударства, которым стала Украина в результате утраты суверенитета и предательства национальных интересов за годы неонацистского правления. То есть, терять нечего», — заключил он.
31 марта Александр Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.
После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение Лукашенко.