Премьер Белоруссии заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию.
Премьер Белоруссии заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию
  • РИА Новости

«Резервы есть всегда, и самое главное — на 100%, на полную катушку использовать тот потенциал, который у нас есть», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он признал, что «есть недоборы или недоработки, но они не носят критического характера».

«В целом траекторию, которую для себя выстроили, мы соблюдаем», — подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что предварительные итоги двух первых месяцев 2023 года для Белоруссии неплохие.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций.

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