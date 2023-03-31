Премьер Белоруссии заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию.

«Резервы есть всегда, и самое главное — на 100%, на полную катушку использовать тот потенциал, который у нас есть», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он признал, что «есть недоборы или недоработки, но они не носят критического характера».

«В целом траекторию, которую для себя выстроили, мы соблюдаем», — подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что предварительные итоги двух первых месяцев 2023 года для Белоруссии неплохие.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций.