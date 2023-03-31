Джабаров усомнился в эффективности идеи ввести миротворцев на Украину

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал идею ввести миротворцев на Украину.
Джабаров усомнился в эффективности идеи ввести миротворцев на Украину
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Во-первых, для того, чтобы вводить миротворцев, надо согласие обеих противоборствующих сторон, то есть не только Украины, но и России. Я не думаю, что Россия может пойти на такое решение», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, ещё нигде в мире миротворцы не завершали свою функцию заметным позитивным результатом.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предупредил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.

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