Джабаров усомнился в эффективности идеи ввести миротворцев на Украину
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Во-первых, для того, чтобы вводить миротворцев, надо согласие обеих противоборствующих сторон, то есть не только Украины, но и России. Я не думаю, что Россия может пойти на такое решение», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, ещё нигде в мире миротворцы не завершали свою функцию заметным позитивным результатом.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предупредил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.