Джабаров: задача ПЦУ — уничтожение православия на Украине

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) нет шансов на существование, это переходный этап к католичеству в стране.

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В беседе с «Парламентской газетой» сенатор выразил мнение, что задача ПЦУ — уничтожение православия на Украине. «Это противостояние может длиться годами и закончиться очень печально», — считает Джабаров. Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви объектов Киево-Печерской лавры. При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что суд отказался приостановить выселение монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.