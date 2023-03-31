Джабаров: задача ПЦУ — уничтожение православия на Украине
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В беседе с «Парламентской газетой» сенатор выразил мнение, что задача ПЦУ — уничтожение православия на Украине.
«Это противостояние может длиться годами и закончиться очень печально», — считает Джабаров.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви объектов Киево-Печерской лавры.
При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что суд отказался приостановить выселение монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.