Российская армия продолжает истощать Вооружённые силы Украины, заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер.

«Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их в котёл и уничтожить», — цитирует его РИА Новости.

Шеффер отметил, что российские войска мгновенно уничтожают украинские силы благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, и попросил у Запада оружие.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.