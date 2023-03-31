Марочко сообщил, что число гибнущих в ЛНР бойцов ВСУ возросло в разы из-за непогоды

Сложные погодные условия в Луганской Народной Республике мешают передвижению санитарного транспорта, из-за чего число гибнущих в ЛНР бойцов ВСУ возросло в разы.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что снегопады, дождь, распутица практически парализовали санитарный транспорт ВСУ.

«И у них возросло количество ликвидированных среди санитарных потерь многократно», — приводит РИА Новости слова Марочко в эфире Первого канала.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, и попросил у Запада оружие.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.