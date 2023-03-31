Захарова назвала недопустимыми попытки Запада модерировать ситуацию в Грузии изнутри
«Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри», — сказала Захарова.
По её словам, модерирование ситуации происходит посредством НПО, деятельность которых в большинстве случаев «режиссируется» извне.
Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн.
По его словам, Западу нужен второй фронт на Кавказе.