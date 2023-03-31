Захарова назвала недопустимыми попытки Запада модерировать ситуацию в Грузии изнутри

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки вмешательства западных стран во внутренние дела Грузии и даже модерирование ситуации в стране изнутри абсолютно недопустимы.

«Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри», — сказала Захарова.

По её словам, модерирование ситуации происходит посредством НПО, деятельность которых в большинстве случаев «режиссируется» извне.

Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал планы Еврокомиссии укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн.

По его словам, Западу нужен второй фронт на Кавказе.