Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стягивают западную бронетехнику, а также вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, речь, в частности, идёт о гаубицах M777, HIMARS и танках.

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Всё поставляется на Запорожский фронт», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее он высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области.

По его словам, недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона «косвенно подтверждает» подготовку украинских военных к наступлению.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.