Рогов: ВСУ стягивают западную бронетехнику и артиллерию на Запорожский фронт
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«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Всё поставляется на Запорожский фронт», — сказал Рогов РИА Новости.
Ранее он высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области.
По его словам, недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона «косвенно подтверждает» подготовку украинских военных к наступлению.
Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.