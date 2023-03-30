При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
«В результате обстрела населённого пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS... погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Кроме того, был повреждён корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.
30 марта три человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР.
Также машиностроительный завод в Ясиноватой получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.