При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель

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В результате обстрела украинскими войсками Троицкого в Луганской Народной Республике погиб мирный житель, ещё 14 человек получили ранения.
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В результате обстрела населённого пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS... погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Кроме того, был повреждён корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.

30 марта три человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР.

Также машиностроительный завод в Ясиноватой получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.

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