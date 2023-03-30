При обстреле Троицкого в ЛНР со стороны ВСУ пострадали семь человек

Семь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Троицкого в ЛНР со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

При первом обстреле Троицкого пострадал один человек.

«В результате (второго. — RT) обстрела населённого пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты) получили ранение шесть мирных жителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, был повреждён корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.

Ранее три человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР.

Также машиностроительный завод в Ясиноватой получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.