В РПЦ сравнили ПЦУ с церковью летающего макаронного монстра

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Православная церковь Украины мало чем отличается от пародийной церкви летающего макаронного монстра.
В РПЦ сравнили ПЦУ с церковью летающего макаронного монстра
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Какая разница, в какую церковь человек ходит — в православную церковь или церковь летающего макаронного монстра? Для нас ПЦУ — это примерно то же самое, что церковь летающего макаронного монстра», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Соловьёв LIVE».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на фоне гонений на каноническую Украинскую православную церковь назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы» в части Европы.

Как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, гонения администрации Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь на Украине и попытка чиновников изгнать монахов из Киево-Печерской лавры может спровоцировать печальные последствия.

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