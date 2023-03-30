Пушилин: совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска (Бахмута).
Пушилин: совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска
  • РИА Новости

«По Артёмовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить