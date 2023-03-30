Пушилин: совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска
- РИА Новости
«По Артёмовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.