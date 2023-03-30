Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют под Артёмовском до 500 человек

Короткая ссылка
Потери Вооруженных сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР составляют до 500 бойцов ежедневно.
Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют под Артёмовском до 500 человек
  • AP

Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По моим подсчётам, там (под Артёмовском. — RT) ежедневно (потери) в пределах 500 человек. Это потери как санитарные, так и безвозвратные», — приводит ТАСС его слова в эфире радио «Комсомольская правда».

Марочко отметил, что у ВСУ существует нехватка бойцов из-за больших потерь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить