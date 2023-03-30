Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют под Артёмовском до 500 человек

Потери Вооруженных сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР составляют до 500 бойцов ежедневно.

Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По моим подсчётам, там (под Артёмовском. — RT) ежедневно (потери) в пределах 500 человек. Это потери как санитарные, так и безвозвратные», — приводит ТАСС его слова в эфире радио «Комсомольская правда».

Марочко отметил, что у ВСУ существует нехватка бойцов из-за больших потерь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.