Украинский пленный заявил, что бойцы ВСУ сдаются в Артёмовске из-за отсутствия поддержки

Военные ВСУ сдаются в Артёмовске (Бахмуте) из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сказано в видео опроса взятого в плен бойцами группы «Вагнер» украинского военнослужащего Андрея Кривозуб.

«Произошёл штурм девятиэтажки, в которой мы находились. Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК «Вагнер» приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», — рассказал пленный.

По его словам, в плену с ним обращаются хорошо, кормят и дают воду. Ему также оказали первую медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины используют на Артёмовском (Бахмутском) направлении резервы западной техники, которые были предназначены для контрнаступления.

В Генштабе Вооружённых сил Украины признали, что российские силы в Артёмовске (Бахмуте) имеют «частичный успех».