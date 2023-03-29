В Генштабе ВСУ признали частичный успех российских сил в Артёмовске

В Генштабе Вооружённых сил Украины признали, что российские силы в Артёмовске (Бахмуте) имеют «частичный успех».

Об этом Генштаб написал в своих соцсетях.

«(ВС России. — RT) продолжают предпринимать штурмовые действия города Бахмута, имея частичный успех», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.