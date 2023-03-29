Министр обороны Резников заявил, что Киев готовит наступление на нескольких направлениях

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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что армия Украины готовит наступление на нескольких направлениях и пытается определить подходящий момент для этого.
Министр обороны Резников заявил, что Киев готовит наступление на нескольких направлениях
  • AP

Об этом он рассказал в интервью эстонской телекомпании ERR.

Резникову задали вопрос, когда Запад увидит переданные Украине танки Leopard на поле боя.

«Вы увидите их в контрнаступлении по решению нашего Генштаба. Оно уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, когда наступит подходящий момент... Также всё зависит от погодных условий. Весной земля очень влажная, можно использовать только гусеничные машины», — сказал министр.

Он предположил, что иностранные танки в действии можно будет увидеть «в апреле-мае».

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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