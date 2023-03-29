Американский ветеран Дрейвен развеял миф о желании ВСУ воевать до победного конца
- AP
«Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам», — написал он в Twitter.
По мнению Дрейвена, продолжать военные действия хотят только украинский лидер Владимир Зеленский и западные союзники Украины, которые готовы «пожертвовать украинцами до последнего человека».
Ранее в российском Минобороны сообщили, что подразделения ВС России уничтожили до 240 украинских военных на Донецком направлении.