Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что заявления о желании украинской армии воевать до победного конца являются мифом.

«Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам», — написал он в Twitter.

По мнению Дрейвена, продолжать военные действия хотят только украинский лидер Владимир Зеленский и западные союзники Украины, которые готовы «пожертвовать украинцами до последнего человека».

Ранее в российском Минобороны сообщили, что подразделения ВС России уничтожили до 240 украинских военных на Донецком направлении.