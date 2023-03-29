Американский ветеран Дрейвен развеял миф о желании ВСУ воевать до победного конца

Короткая ссылка
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что заявления о желании украинской армии воевать до победного конца являются мифом.
Американский ветеран Дрейвен развеял миф о желании ВСУ воевать до победного конца
  • AP

«Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам», — написал он в Twitter.

По мнению Дрейвена, продолжать военные действия хотят только украинский лидер Владимир Зеленский и западные союзники Украины, которые готовы «пожертвовать украинцами до последнего человека».

Ранее в российском Минобороны сообщили, что подразделения ВС России уничтожили до 240 украинских военных на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить