На Украине заявили, что ситуация с размещением ТЯО в Белоруссии под «тотальным контролем»

Вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии под «тотальным контролем», заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Белоруссии, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России... Тотальный контроль», — приводит его слова пресс-служба ГУР Украины в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.

Глава государства подчеркнул, что ни Россия, ни США своим союзникам не передаёт ядерного оружия.

По словам Путина, Москва делает всё то же, что и Вашингтон в течение десятилетий, — речь идёт о подготовке носителей и обучении экипажей.