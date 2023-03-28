Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский превращает Украину в страну из романа «1984»

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что на Украине наблюдается абсолютная цензура, как в романе британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

По словам Соскина, на Украине всё скрывается.

Аналитик добавил, что Украина превращается в то самое государство, о котором писал Оруэлл.

Также Соскин заявил, что страна движется к диктатуре в связи с проводимым Зеленским курсом по укреплению власти.

До этого Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях.

В августе 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Amnesty International о нарушениях украинскими военными международных правовых норм и военного права не устраивает западные страны.