Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале выдвинул обвинения в адрес украинских властей и действующего президента Владимира Зеленского в неоправданных потерях ради корыстных целей.

«Уже где-то 160 тыс. раненых и погибших, Зеленский, на Украине?.. Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?» — цитирует его РИА Новости.

Соскин заявил, что в стране действует диктатура, которая живёт по принципу «пира во время чумы» и использует украинцев ради своей выгоды, жертвуя их жизнями.

«Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе», — добавил он.

23 марта российские военные за сутки ликвидировали более 400 украинских военных, а также уничтожили шесть танков, четыре гаубицы, установку M777 производства США и 16 беспилотников противника.