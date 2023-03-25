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Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале выдвинул обвинения в адрес украинских властей и действующего президента Владимира Зеленского в неоправданных потерях ради корыстных целей.
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях
  • Gettyimages.ru

«Уже где-то 160 тыс. раненых и погибших, Зеленский, на Украине?.. Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?» — цитирует его РИА Новости.

Соскин заявил, что в стране действует диктатура, которая живёт по принципу «пира во время чумы» и использует украинцев ради своей выгоды, жертвуя их жизнями.

«Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе», — добавил он.

23 марта российские военные за сутки ликвидировали более 400 украинских военных, а также уничтожили шесть танков, четыре гаубицы, установку M777 производства США и 16 беспилотников противника.

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