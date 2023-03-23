Уничтожено шесть танков, четыре гаубицы и 16 беспилотников: в Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации за сутки

Российские военные за сутки ликвидировали более 400 украинских военных, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также уничтожено шесть танков, четыре гаубицы, артиллерийская установка M777 производства США и 16 беспилотников противника, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, сбит украинский Су-24.

На Купянском направлении спецоперации на Украине ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области, об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник потерял до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты, два пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также артиллерийскую систему М777 производства США.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии, а также действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника противника в районах ряда населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик. За сутки уничтожены свыше 80 украинских военных, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-30.

По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении в результате огня артиллерии и действий группировки войск «Южная» за сутки уничтожены более 250 военнослужащих ВСУ, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации 23.03.23

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР). Потери противника на данных направлениях составили до 50 военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, на Херсонском направлении за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 114 районах. Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в Харьковской области. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено шестнадцать беспилотников.

Работа сапёров Росгвардии

Сапёры Росгвардии предотвратили взрыв ЛЭП на территории ДНР, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также по теме В Херсонской области обнаружили более 130 танковых снарядов ВСУ Более 130 танковых снарядов ВСУ обнаружено в Херсонской области.

Как говорится в сообщении, в ходе инженерной разведки бойцы обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию опоры высоковольтной ЛЭП вблизи одного из населённых пунктов республики.

После изучения находки было установлено, что в подозрительных мешках находились два цинка из-под патронов, доверху наполненные тротиловыми шашками.

Как уточнили в ведомстве, на разминирование объекта потребовалось несколько часов. Сапёры отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли её на несколько десятков метров от линии электропередачи и, соблюдая все меры безопасности, уничтожили накладным зарядом.

Попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные рассказали, что за последние пять дней противник предпринял две попытки прорыва в Запорожской области.

Представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия» в беседе с РИА Новости заявил, что ВСУ начали действовать активнее на фоне потепления и окончания распутицы, однако российские военные отразили попытки нападения.

«Они обе были отбиты. Первая — силами тактической группы при поддержке пехоты, а вторая — силами бронегруппы с десятком и более единиц техники», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по всей линии соприкосновения постоянно работает артиллерия.

«Авиация работает как по часам: и днём, и ночью. Ребята с передка говорят, что по всем разведанным целям в течение нескольких минут прилетает», — пояснил он.