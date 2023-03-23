Авиация ВКС России сбила в Харьковской области украинский Су-24
Истребительная авиация ВКС России сбила в районе населённого пункта Богуславка Харьковской области украинский военный самолёт Су-24.
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении в течение суток.
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