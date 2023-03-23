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Авиация ВКС России сбила в Харьковской области украинский Су-24

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Истребительная авиация ВКС России сбила в районе населённого пункта Богуславка Харьковской области украинский военный самолёт Су-24.
Авиация ВКС России сбила в Харьковской области украинский Су-24
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении в течение суток.

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