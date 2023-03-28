«Укрэнерго»: восемь областей Украины частично остались без света из-за непогоды

Восемь областей Украины частично обесточены из-за штормового ветра и снега с дождём.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Сегодня в результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождём) и повреждений в сетях операторов систем распределения имеются значительные обесточивания потребителей в восьми областях на западе и юге Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.