В Донецке обнаружили дистанционно установленные ВСУ немецкие мины AT2

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики с помощью реактивных снарядов произвели дистанционную установку немецких противотанковых мин AT2 на северо-западе Донецка.

«В результате дистанционного минирования в посёлке шахты «Октябрьский рудник» на северо-западе Донецка обнаружены противотанковые мины AT2 производства Германии», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Уточняется, что боевики ВСУ произвели дистанционное минирование в ночь на 28 марта при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа MARS II (M270 MLRS). Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, однако одна ракета раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию посёлка.

Сообщается, что одна из мин из-за срабатывания магнитного датчика взорвалась рядом с припаркованным у дома автомобилем.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.