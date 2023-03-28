Минэнерго Украины: аварийные отключения света происходят на западе страны из-за непогоды

Аварийные отключения света происходят в западных областях Украины в результате повреждений электросетей из-за сильного ветра.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, аварийные отключения потребителей», — сообщил он.

На месте работают ремонтные бригады.

Ранее Галущенко сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.