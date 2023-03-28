МИД Белоруссии: военное сотрудничество с Москвой идёт в рамках международного права
- РИА Новости
Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
«Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Минск предпринимает вынужденные действия по укреплению безопасности и обороноспособности с учётом внешних обстоятельств.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.