МИД Белоруссии: военное сотрудничество с Москвой идёт в рамках международного права

Военное сотрудничество Минска и Москвы осуществляется в строгом соответствии с международным правом.

Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Минск предпринимает вынужденные действия по укреплению безопасности и обороноспособности с учётом внешних обстоятельств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.