Экс-агент ЦРУ Гренье: США должны убедить Зеленского пойти на территориальные уступки
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- © Genya Savilov
Такое мнение выразил бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье в статье для издания The Hill.
По мнению автора статьи, уже пришло время, чтобы кто-либо из американской администрации начал «жёсткий» разговор с Зеленским.
«Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путём переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», — подчеркнул Гринье.
Он также добавил, что украинскому лидеру пора объяснить, что он не может рассчитывать на безграничную помощь со стороны США и их союзников.
Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли ранее назвал максималистскими цели украинского президента Владимира Зеленского, среди которых возвращение Крыма в состав Украины.
По словам американского военного, такие цели труднодостижимы военным путём.