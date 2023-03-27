Экс-агент ЦРУ Гренье: США должны убедить Зеленского пойти на территориальные уступки

Соединённые Штаты должны прямо сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что помощь западных стран не бесконечна, и в итоге Киеву придётся согласиться на территориальные уступки.

Такое мнение выразил бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье в статье для издания The Hill.

По мнению автора статьи, уже пришло время, чтобы кто-либо из американской администрации начал «жёсткий» разговор с Зеленским.

«Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путём переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», — подчеркнул Гринье.

Он также добавил, что украинскому лидеру пора объяснить, что он не может рассчитывать на безграничную помощь со стороны США и их союзников.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли ранее назвал максималистскими цели украинского президента Владимира Зеленского, среди которых возвращение Крыма в состав Украины.

По словам американского военного, такие цели труднодостижимы военным путём.