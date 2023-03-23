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Глава Генштаба США Милли назвал максималистскими цели Зеленского по борьбе с ВС России

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли назвал максималистскими цели украинского президента Владимира Зеленского, среди которых возвращение Крыма в состав Украины. По словам американского военного, такие цели труднодостижимы военным путём.
Глава Генштаба США Милли назвал максималистскими цели Зеленского по борьбе с ВС России
  • AP
  • © Genya Savilov

Во время слушаний в конгрессе Милли попросили прокомментировать планы украинского руководства взять под контроль Донбасс и сухопутный коридор в Крым, а также сам полуостров.

«Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путём», — ответил Милли, слова которого приводит РИА Новости.

Он также заявил, что США не ведут войну с Россией.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

По словам Милли, Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска в 2023 году.

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