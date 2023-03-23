Глава Генштаба США Милли назвал максималистскими цели Зеленского по борьбе с ВС России
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Во время слушаний в конгрессе Милли попросили прокомментировать планы украинского руководства взять под контроль Донбасс и сухопутный коридор в Крым, а также сам полуостров.
«Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путём», — ответил Милли, слова которого приводит РИА Новости.
Он также заявил, что США не ведут войну с Россией.
Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.
По словам Милли, Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска в 2023 году.