Генерал Милли: ВСУ будет чрезвычайно сложно вытеснить российские войска в 2023 году
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«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная», — приводит его слова издание Politico.
Милли усомнился, что вероятность вытеснения ВС России высока.
Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.
Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.