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Генерал Милли: ВСУ будет чрезвычайно сложно вытеснить российские войска в 2023 году

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Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска в 2023 году, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
Генерал Милли: ВСУ будет чрезвычайно сложно вытеснить российские войска в 2023 году
  • AP
  • © Roman Chop

«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная», — приводит его слова издание Politico.

Милли усомнился, что вероятность вытеснения ВС России высока.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.

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