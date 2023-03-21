Генерал Милли: ВСУ будет чрезвычайно сложно вытеснить российские войска в 2023 году

Украине будет чрезвычайно сложно полностью вытеснить российские войска в 2023 году, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная», — приводит его слова издание Politico.

Милли усомнился, что вероятность вытеснения ВС России высока.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.