Зеленский сообщил, что посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Зеленский сообщил, что посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области
  • AP
  • © Bernat Armangue

Об этом он написал в своём Telegram.

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь», — написал украинский президент.

На опубликованном видео Зеленский наградил украинских военных и выразил благодарность за службу.

Ранее Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении.

Позже помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артёмовск (Бахмут) в ДНР, где идут ожесточённые бои.

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