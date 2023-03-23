Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Зеленский физически не мог посетить Артёмовск
- РИА Новости
Алаудинов заявил, что Зеленский мог бы приехать в этот город лишь «в мультипликационном видео в его бункере».
По его словам, в других случаях Зеленский или другие представители властей Украины «вряд ли смогли бы оказаться в Артёмовске», поскольку «это физически невозможно».
«Мы знаем, что его там физически не было», — цитирует Алаудинова РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском направлении.
Cоветник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что Артёмовск практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.