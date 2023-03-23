Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Зеленский физически не мог посетить Артёмовск

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире канала «Россия 1» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский физически не мог посетить Артёмовск (Бахмут) в ДНР, где идут ожесточённые бои.

Алаудинов заявил, что Зеленский мог бы приехать в этот город лишь «в мультипликационном видео в его бункере».

По его словам, в других случаях Зеленский или другие представители властей Украины «вряд ли смогли бы оказаться в Артёмовске», поскольку «это физически невозможно».

«Мы знаем, что его там физически не было», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском направлении.

Cоветник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что Артёмовск практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.