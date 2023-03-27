Вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии.

Как пишет РИА Новости, по словам главы Координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексея Петровича, на место прибыла оперативная группа МВД и сотрудники мэрии, возбуждено уголовное дело.

«Это уже четвёртый акт вандализма на этом военно-историческом объекте», — добавил Петрович.

Ранее стало известно, что вандалы нарисовали краской нацистскую символику на памятнике «Скорбящая мать» в городе Единец на севере Молдавии.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии.