Историк объяснил «первобытной дикостью» осквернение памятника советским воинам в Молдавии

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии.

Кнутов отметил, что Молдавия — это страна, которая принимала участие в борьбе с фашизмом, и молдавские военнослужащие находились в рядах Красной армии.

«Так что молдавскому народу есть чем гордиться с точки зрения победы над фашизмом, а не преклонения перед нацистами, которые считали молдаван неполноценной расой… Поэтому очень удивляет подход современной молодёжи, в том числе и молдавской, которая рассматривает Гитлера как идеал для поклонения. Это, кстати, свойственно и Украине, и Польше, и Прибалтике», — рассказал историк.

Как считает собеседник RT, подобная ситуация вызвана плохим образованием и непониманием.

«Нацизм — это страшная расовая теория, которая считала только арийцев «высшей» расой, а всех остальных либо низшей, либо подлежащей истреблению. Молдаване относились к нации, которая подлежала истреблению. И на сегодняшний день эта первобытная дикость, к сожалению, поселилась в головах молодых людей. Это поддерживается со стороны Запада и Соединённых Штатов Америки, чтобы раскручивать русофобию и убивать память о Великой Отечественной войне... Если из учебников можно убрать правду о победе над гитлеровской Германией, то памятники всё равно будут о ней напоминать», — уверен Кнутов.

В заключение он добавил, что история, как бумеранг, — «всегда возвращается и наказывает тех, кто её искажает».

Ранее стало известно, что вандалы нарисовали краской нацистскую символику на памятнике «Скорбящая мать» в городе Единицы на севере Молдавии.