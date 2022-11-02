В Одессе сообщили об осквернении памятника Екатерине II вандалами
- РИА Новости
«На Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки», — написал он в своём Telegram-канале, уточнив, что фото прислали подписчики.
Как отмечает РИА Новости, на фотографии видно, что нижняя часть памятника залита красной краской, на голову постамента надет красный колпак, а в руку вложена петля, якобы символизирующая, что Екатерина II, которая основала город, была «палачом».
10 октября Следственный комитет России сообщил, что проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве.
Кроме того, 1 ноября начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал подробности о подростках, которые грели самокат на Вечном огне.