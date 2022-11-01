На Урале в полиции рассказали подробности о подростках, которые грели самокат на Вечном огне

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал подробности о подростках, которые грели самокат на Вечном огне.

Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл в посёлке Ленинский.

«Оба они несовершеннолетние, учатся в разных общеобразовательных школах. В ходе общения с ними юноши пояснили сотрудникам ПДН, что никакого умысла на осквернение памятника у них не было. Они якобы катались на своих самокатах, неожиданно в голову пришла мысль нагреть колеса своих «коней» в надежде, что на горячих колёсах будет лучше кататься», — заявил Горелых.

По его словам, на учёте в полиции подростки не состоят.

Горелых добавил, что инцидент произошёл 24 октября, а ролик в интернете появился только сейчас.

«В самое ближайшее время в учебных заведениях установленных школьников будет проведён комплекс мер профилактического характера», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе организовали проверку в связи с осквернением патриотического мурала.