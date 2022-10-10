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Следственный комитет заинтересовался очередным осквернением мемориала в Литве

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Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве.
Следственный комитет заинтересовался очередным осквернением мемориала в Литве
  • РИА Новости

«Сообщается, что 8 октября 2022 года вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили крупнейший в Литве мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат на Антакальнисском кладбище», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее портал Delfi со ссылкой на заявление главы Минюста Литвы Эвелины Добровольской сообщил, что Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище после вмешательства ООН.

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