Следственный комитет заинтересовался очередным осквернением мемориала в Литве

Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве.

«Сообщается, что 8 октября 2022 года вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили крупнейший в Литве мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат на Антакальнисском кладбище», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее портал Delfi со ссылкой на заявление главы Минюста Литвы Эвелины Добровольской сообщил, что Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище после вмешательства ООН.