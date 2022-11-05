Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Вандалы нарисовали краской нацистскую символику на памятнике «Скорбящая мать», расположенном в городе Единицы на севере Молдавии. Об этом сообщил глава координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексей Петрович.

Gettyimages.ru

© AGF

«В молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны», — написал он в Telegram. Петрович также призвал молдавскую полицию отреагировать на факты вандализма в отношении советского памятника. Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе. В российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.