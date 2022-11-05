Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
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«В молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны», — написал он в Telegram.
Петрович также призвал молдавскую полицию отреагировать на факты вандализма в отношении советского памятника.
Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе.
В российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.