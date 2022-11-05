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Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

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Вандалы нарисовали краской нацистскую символику на памятнике «Скорбящая мать», расположенном в городе Единицы на севере Молдавии. Об этом сообщил глава координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексей Петрович.
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © AGF

«В молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны», — написал он в Telegram.

Петрович также призвал молдавскую полицию отреагировать на факты вандализма в отношении советского памятника.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе.

В российском МИД сообщили, что Москва продолжит поднимать проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы в международных организациях.

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