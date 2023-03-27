Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку.

Об этом сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее химический завод «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике попал под обстрел ВСУ, был повреждён цех по производству азотной кислоты.