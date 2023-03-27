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Патрушев: НАТО предоставляет Киеву разведданные с беспилотников и спутников

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что НАТО предоставляет Киеву разведданные с беспилотников и спутников.
Патрушев: НАТО предоставляет Киеву разведданные с беспилотников и спутников
  • AP
  • © Libkos

Он отметил, что на самом деле страны НАТО являются стороной конфликта.

«Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

По его мнению, Запад не собирается прекращать этот конфликт, пока не победит Россию.

Ранее Патрушев заявил, что страны Запада помогают Киеву в планировании операций.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что беспилотники США ведут сбор разведданных, которые затем используются ВСУ для нанесения ударов по российским войскам

По его словам, российская сторона прекрасно понимает цели применения данных БПЛА.

Он отметил, что, по словам Вашингтона, американские беспилотники совершают такие вылеты каждый день.

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