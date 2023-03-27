Мэр Авдеевки Барабаш посоветовал местным жителям покинуть город
«С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города… Нужно ехать из города», — сказал он в опубликованном видеообращении.
По словам мэра Авдеевки, в городе будут отключать мобильную связь, а также некому будет обслуживать генераторы — зарядить телефоны также не будет возможности.
Барабаш посоветовал оставшимся местным жителям покинуть город.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее предположил, что сейчас есть все предпосылки к тому, что Авдеевка окажется в оперативном окружении.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике.