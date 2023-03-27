Мэр Авдеевки Барабаш посоветовал местным жителям покинуть город

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальной службы из города и посоветовал мирным жителям покинуть его.

«С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города… Нужно ехать из города», — сказал он в опубликованном видеообращении.

По словам мэра Авдеевки, в городе будут отключать мобильную связь, а также некому будет обслуживать генераторы — зарядить телефоны также не будет возможности.

Барабаш посоветовал оставшимся местным жителям покинуть город.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее предположил, что сейчас есть все предпосылки к тому, что Авдеевка окажется в оперативном окружении.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике.