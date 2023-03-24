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Советник Пушилина считает, что есть предпосылки для оперативного окружения Авдеевки

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что сейчас есть все предпосылки к тому, что Авдеевка окажется в оперативном окружении.

«Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть, потому что здесь мы ведём такую же работу, примерно точно так же, (как) по опыту Соледара и Артёмовска (Бахмута), по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе», — сказал он РИА Новости.

По оценкам Гагина, группировка ВСУ рискует попасть в окружение.

Сам Денис Пушилин ранее сообщил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике.

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