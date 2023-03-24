Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике.

«Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определённые успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — цитирует его ТАСС.

18 марта советник Пушилина Ян Гагин не исключил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских войск.

По данным на 21 марта, у Киева оставалось порядка пяти путей для снабжения группировки украинских войск в Авдеевке.