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Пушилин заявил, что у ВСУ остаются пять путей снабжения группировки в Авдеевке

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У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что у ВСУ остаются пять путей снабжения группировки в Авдеевке
  • AP
  • © Libkos

«Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Звезда».

Пушилин рассказал, что в настоящее время у ВСУ остаётся возможность задействовать эти дороги.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских войск.

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