Пушилин заявил, что у ВСУ остаются пять путей снабжения группировки в Авдеевке
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«Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Звезда».
Пушилин рассказал, что в настоящее время у ВСУ остаётся возможность задействовать эти дороги.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских войск.