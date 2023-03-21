Пушилин заявил, что у ВСУ остаются пять путей снабжения группировки в Авдеевке

У Киева остаются пять путей для снабжения группировки войск в Авдеевке Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Одной из важных задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов. В Авдеевке мы сейчас фиксируем порядка пяти путей снабжения», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Звезда».

Пушилин рассказал, что в настоящее время у ВСУ остаётся возможность задействовать эти дороги.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских войск.