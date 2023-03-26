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ТАСС: около 70 военнослужащих ВСУ за две недели сдались в плен в ДНР

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Около 70 военнослужащих Вооружённых сил Украины сдались в плен российским силам за последние две недели на территории Донецкой Народной Республики.
ТАСС: около 70 военнослужащих ВСУ за две недели сдались в плен в ДНР
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом ТАСС рассказал представитель силовых структур республики.

«Только за последние две недели в плен сдались порядка 70 украинских солдат», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большая часть украинских военных сдались в плен добровольно.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из Соединённых Штатов не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.

Дрейвен также выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.

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