Около 70 военнослужащих Вооружённых сил Украины сдались в плен российским силам за последние две недели на территории Донецкой Народной Республики.

Об этом ТАСС рассказал представитель силовых структур республики.

«Только за последние две недели в плен сдались порядка 70 украинских солдат», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большая часть украинских военных сдались в плен добровольно.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из Соединённых Штатов не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.

Дрейвен также выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.