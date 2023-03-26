ТАСС: около 70 военнослужащих ВСУ за две недели сдались в плен в ДНР
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Об этом ТАСС рассказал представитель силовых структур республики.
«Только за последние две недели в плен сдались порядка 70 украинских солдат», — сказал собеседник агентства.
По его словам, большая часть украинских военных сдались в плен добровольно.
Ранее американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из Соединённых Штатов не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.
Дрейвен также выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.