На Украине заявили, что Маскат предложил Киеву открыть зерновой хаб на своей территории

Оман предложил Украине открыть на своей территории зерновой хаб, заявил спецпредставитель Киева по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

«Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предлагал Украине серьёзно рассмотреть вопрос создания на территории султаната украинского зернового или продовольственно-зернового хаба», — сказал он в интервью изданию «Укринформ».

По словам Субха, таким образом Киев сможет получить доступ к хабу, который фактически функционирует в Индийском океане.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Центральная Европа будет защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно.

До этого в ЕП заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.