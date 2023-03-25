На Украине заявили, что Маскат предложил Киеву открыть зерновой хаб на своей территории
- РИА Новости
«Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предлагал Украине серьёзно рассмотреть вопрос создания на территории султаната украинского зернового или продовольственно-зернового хаба», — сказал он в интервью изданию «Укринформ».
По словам Субха, таким образом Киев сможет получить доступ к хабу, который фактически функционирует в Индийском океане.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Центральная Европа будет защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно.
До этого в ЕП заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.