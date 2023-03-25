На Украине погиб воевавший за ВСУ польский наёмник, ещё двое получили тяжёлые ранения
- AP
Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня погиб очередной солдат — гражданин Польши, а двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжёлом состоянии», — сообщил он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.
Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.