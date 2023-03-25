На Украине погиб воевавший за ВСУ польский наёмник, ещё двое получили тяжёлые ранения

Министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик заявил, что польский наёмник погиб на Украине.

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня погиб очередной солдат — гражданин Польши, а двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжёлом состоянии», — сообщил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.

Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.