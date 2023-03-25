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На Украине погиб воевавший за ВСУ польский наёмник, ещё двое получили тяжёлые ранения

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Министр — член совета министров Республики Польша Михал Дворчик заявил, что польский наёмник погиб на Украине.
На Украине погиб воевавший за ВСУ польский наёмник, ещё двое получили тяжёлые ранения
  • AP

Об этом он написал  в Twitter.

«Сегодня погиб очередной солдат — гражданин Польши, а двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжёлом состоянии», — сообщил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что наёмник из Новой Зеландии уничтожен в зоне спецоперации на Украине.

Следственный комитет и ФСБ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков.

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