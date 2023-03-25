«СТРАНА.ua»: украинские военные стали чаще пить на службе, но отделываются только штрафом

Военные ВСУ стали чаще пить на службе, но отделываются только штрафом. Об этом пишет интернет-издание «СТРАНА.ua».

«Участились обвинительные приговоры украинским военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы», — сказано в материале.

Отмечается, что зачастую суд назначает им стандартный штраф в 17 тыс. гривен.

17 февраля пленный боец ВСУ Иван Василенко сообщил, что наркотики для украинских военных на фронт вместе с гуманитарной помощью доставляют волонтёры.

По его словам, волонтёров не досматривали, поэтому они могли провозить наркотики в больших количествах.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых украинских боевиков находят психотропные вещества.