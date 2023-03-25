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МО: за сутки на Донецком направлении уничтожили более 155 украинских солдат

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Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных.
МО: за сутки на Донецком направлении уничтожили более 155 украинских солдат
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

24 марта российские военнослужащие уничтожили свыше 380 украинских солдат на Донецком направлении за сутки.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

Также Гагин сообщил о готовности российских сил отразить любую контратаку боевиков ВСУ в ДНР.

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